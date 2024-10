HbbTV cambia il modo di vedere la Rai in televisione, come funziona la nuova tecnologia (Di domenica 13 ottobre 2024) La Rai ha annunciato l’integrazione della tecnologia HbbTV in buona parte dei propri canali televisivi. Per la prima volta la tv di Stato ha parlato sulle pagine di Rai Tv+, dedicate a questa funzione, del cambiamento tecnologico e delle comodità che questa innovazione comporta. HbbTV è disponibile già da diverso tempo nelle case degli italiani, ma la Rai non ne aveva mai spiegato le funzioni nel dettaglio. L’HbbTV è un’integrazione tra il segnale tradizionale, che arriva alle televisioni via radio tramite l’antenna, e quello internet, che molti apparecchi smart possono ricevere. Questa funzione permette di combinarli, offrendo all’utente sia una maggiore stabilità del segnale, sia numerose nuove funzioni a cui si può accedere tramite un tasto del telecomando della propria Smart Tv. Quifinanza.it - HbbTV cambia il modo di vedere la Rai in televisione, come funziona la nuova tecnologia Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La Rai ha annunciato l’integrazione dellain buona parte dei propri canali televisivi. Per la prima volta la tv di Stato ha parlato sulle pagine di Rai Tv+, dedicate a questa funzione, delmento tecnologico e delle comodità che questa innovazione comporta.è disponibile già da diverso tempo nelle case degli italiani, ma la Rai non ne aveva mai spiegato le funzioni nel dettaglio. L’è un’integrazione tra il segnale tradizionale, che arriva alle televisioni via radio tramite l’antenna, e quello internet, che molti apparecchi smart possono ricevere. Questa funzione permette di combinarli, offrendo all’utente sia una maggiore stabilità del segnale, sia numerose nuove funzioni a cui si può accedere tramite un tasto del telecomando della propria Smart Tv.

