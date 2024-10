Hanno ucciso L’Uomo Ragno | un tuffo nel cuore degli anni ’90

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Life&People.it La serie tv sugli 883 è finalmente realtà, e insieme a lei si riaccende il ricordo di un’epoca che, con la leggerezza dei suoi simboli, ha lasciato un’impronta indelebile. Ci sono decadi che non si limitano a scorrere e gli’90, con il loro mix di nostalgia e freschezza, sono una di queste. Se c’è un gruppo che incarna perfettamente l’essenza di quegli, è senza dubbio quello formato da Max Pezzali e Mauro Repetto: gli 883. A rendere omaggio alla loro straordinaria ascesa, è la serie tv,– La leggendaria storia883, disponibile su Sky e NOW. Diretta da Sydney Sibilia, non è solo un racconto di successo musicale, ma un tributo alla generazione che, tra cassette e scooter, ha vissuto gli’90 al massimo.