Halloween in villa in Brianza (gratis): caccia al fantasmino, truccabimbi e giochi (Di domenica 13 ottobre 2024) La caccia al fantasmino, giochi spaventosi, truccabimbi e divertimento da paura. Giovedì 31 ottobre la Proloco di Carate Brianza ha organizzato un appuntamento per festeggiare insieme ai più piccoli Halloween. L'evento si terrà a partire dalle 15.30 in villa Cusani, con ingresso libero. La Monzatoday.it - Halloween in villa in Brianza (gratis): caccia al fantasmino, truccabimbi e giochi Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Laalspaventosi,e divertimento da paura. Giovedì 31 ottobre la Proloco di Carateha organizzato un appuntamento per festeggiare insieme ai più piccoli. L'evento si terrà a partire dalle 15.30 inCusani, con ingresso libero. La

