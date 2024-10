Galles-Montenegro (Uefa Nations League B, 14-10-2024 ore 20:45 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel gruppo 4 della Lega B di Nations League la situazione di classifica è molto fluida e interessante: comanda la Turchia con 7 punti, seguita dal Galles a 5 e dall’Islanda a 4. Il fanalino di coda del girone è il Montenegro, sconfitto di misura al Samsun Stadiun venerdì notte e ancora a 0 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Galles-Montenegro (Uefa Nations League B, 14-10-2024 ore 20:45 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel gruppo 4 della Lega B dila situazione di classifica è molto fluida e interessante: comanda la Turchia con 7 punti, seguita dala 5 e dall’Islanda a 4. Il fanalino di coda del girone è il, sconfitto di misura al Samsun Stadiun venerdì notte e ancora a 0 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Galles-Montenegro : dove vederla - orario e probabili formazioni - Al Cardiff Stadium andrà in scena la sfida tra Galles-Montenegro: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Cardiff Stadium di Cardiff si giocherà la sfida di Nations League tra Galles-Montenegro. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. (Calcionews24.com)

Galles vs Montenegro – pronostico - notizie sulle squadre - formazioni - Dopo aver vinto le prime due partite del 2024, il Montenegro ha subito cinque sconfitte consecutive – il peggior periodo da quando è diventato una nazione calcistica indipendente, circa 17 anni fa. A sostegno dell’attaccante solitario Kieffer Moore, l’attaccante del Fulham Harry Wilson è stato direttamente coinvolto in sette gol nelle ultime otto partite internazionali, segnando in entrambe le ... (Sport.periodicodaily.com)

