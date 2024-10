Sport.quotidiano.net - Forlì, coach Martino non si fida di Brindisi: "Troviamo una grande squadra arrabbiata"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Affrontiamo una trasferta contro unache reciterà un ruolo importante in questo campionato e che recupera un giocatore come Niccolò De Vico. Quindi massima attenzione perché la classifica diha un valore relativo in questo momento".Antimopresenta così la gara di campionato contro i pugliesi, partiti come una delle favorite del torneo, ma ancora fermi al palo dopo tre giornate (palla a due ore 18 al PalaPentassuglia). "Dovremo fare una prova di livello per fare risultato, confermando gli step positivi delle ultime due partite. Non avremo a disposizione Shawn Dawson e saremo gli stessi che hanno battuto Verona, facendo il meglio possibile". L’americano sta lavorando a parte e "ha questo edema osseo da contusione: solo quando sparirà il dolore e sarà in grado di allenarsi con intensità lo reintegreremo in gruppo.