Ecco il fiuto di Lapo per gli affari | non paga i suoi debiti e perde un milione di euro

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ilper gli. Quello,forse non l'ha mai avuto. È sempre stato la mente creativa della famiglia. Grandi idee, eccentriche e illuminate. Ma la messa a terra del business spesso si è rivelata più complicata del previsto. La chiusura di Italian Independent Group, a fine 2023, non ha migliorato la situazione. Le società che attualmente fanno capo a Elkann hanno chiuso in perdita. E, dall'indagine torinese sull'eredità Agnelli, viene fuori che il fratello del presidente di Stellantis ha appena milleduecentoin banca. Così, a naso, le cose non sembrano andare bene. Ma procediamo con ordine. Perché il disagio arriva da lontano. Nel 2006lancia Italia Independent, un marchio con cui mette in commercio occhiali da sole di alta gamma. Le cose girano. Allora Elkann registra una holding sotto il cui cappello inizia a diversificare gli