Dor Peretz: «Italia-Israele? Un piacere tornare in Italia, ma so che l’atmosfera non sarà delle migliori» (Di domenica 13 ottobre 2024) Le parole di Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana, in vista di Italia-Israele di Nations League Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana ha parlato in conferenza stampa in vista di Italia-Israele di domani in Nations League. Di seguito le parole del centrocampista ex Venezia. «In questo Paese Calcionews24.com - Dor Peretz: «Italia-Israele? Un piacere tornare in Italia, ma so che l’atmosfera non sarà delle migliori» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Le parole di Dor, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana, in vista didi Nations League Dor, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana ha parlato in conferenza stampa in vista didi domani in Nations League. Di seguito le parole del centrocampista ex Venezia. «In questo Paese

Calcio : Nations League. Peretz "Situazione non facile ma testa a Italia" - Così il tecnico Ran Ben Shimon nel presentare il match contro l'Italia: "Vediamo e sentiamo tutto quello che . L'ex Venezia sfiderà domani gli azzurri con la maglia di Israele a Udine UDINE - Testa alla partita cercando di non guardare a quello che succede fuori dal campo per la nazionale israeliana. (Ilgiornaleditalia.it)

Italia-Israele - Peretz : “Situazione non facile - vogliamo portare emozioni al nostro paese” - “In questo Paese ho studiato e imparato tanto, sono stato contento di giocare a Venezia e sono felice di giocare qui a Udine con i giocatori più forti del nostro paese”. “L’atmosfera non sarà delle migliori ma non possiamo cambiarla – ammette -. La situazione in Israele non è facile, giocare a calcio in questi giorni è difficile, ma vogliamo portare un po’ di emozioni e qualcosa di buono al ... (Sportface.it)