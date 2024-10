De Luca non cede: "Mi candido comunque, il destino della Campania si decide qui, non a Roma" (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Il destino della Campania si decide in Campania, non a Roma. Se non lo hanno ancora capito lo ripeteremo con maggiore forza". Lo dice Vincenzo De Luca, intervenendo alla Festa dell'Unità del Sannio, che si tiene a Foiano di Val Fortore (Benevento). "In Campania - prosegue - all'ultimo congresso, il 70% non ha appoggiato la mozione Schlein. Il motivo del commissariamento del partito regionale è tutto qui. Una vergogna. Sono più di due anni che il partito è commissariato. Neanche nella Nord Corea di Kim Jong-Un, altro che democrazia". Per il presidente della Regione, "un partito che non è in grado di rispettare la vita democratica al suo interno, non è credibile come forza di governo per l'Italia". De Luca torna poi ad attaccare frontalmente il commissario regionale del partito. Agi.it - De Luca non cede: "Mi candido comunque, il destino della Campania si decide qui, non a Roma" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Ilsiin, non a. Se non lo hanno ancora capito lo ripeteremo con maggiore forza". Lo dice Vincenzo De, intervenendo alla Festa dell'Unità del Sannio, che si tiene a Foiano di Val Fortore (Benevento). "In- prosegue - all'ultimo congresso, il 70% non ha appoggiato la mozione Schlein. Il motivo del commissariamento del partito regionale è tutto qui. Una vergogna. Sono più di due anni che il partito è commissariato. Neanche nella Nord Corea di Kim Jong-Un, altro che democrazia". Per il presidenteRegione, "un partito che non è in grado di rispettare la vita democratica al suo interno, non è credibile come forza di governo per l'Italia". Detorna poi ad attaccare frontalmente il commissario regionale del partito.

