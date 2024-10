Inter-news.it - De Carlo: «Problema dell’età è evidente. Inter deve cambiare!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lapo Deha indicato il suo punto di vista su un tema che sta tenendo banco, in questo inizio di stagione, in casa, ossia l’età di alcuni dei suoi senatori. LA CONVINZIONE – Lapo Desi è pronunciato a Radio TV Serie A riguardo l’andamento dell’nelle prime 7 giornate di Serie A. Dal suo punto di vista, vi è un aspetto da risolvere nella prossima finestra estiva di calciomercato per evitare di peggiorare una situazione già complicata: «C’è unche ho segnalato ancor prima dell’inizio della stagione. Acerbi ha ormai 37 anni, mentre De Vrij 32 ma non li porta benissimo. Mkhitaryan ha 37 anni tutto questo porta a capire che l’abbia bisogno di un ricambio generazionale. Non è undella difesa, ma paradossalmente più di un centrocampo che non riesce a filtrare come avveniva nella scorsa stagione.