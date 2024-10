«Da ex trans dico: nessuno nasce sbagliato» (Di domenica 13 ottobre 2024) La ventiduenne americana Luka Hein pentita del cambio di sesso: «A 13 anni ero confusa e, anziché aiutarmi, psicologi e medici mi spinsero alla transizione. A 16 anni mi furono asportati i seni e iniziai ad assumere testosterone. Ora non so se potrò mai avere figli». Laverita.info - «Da ex trans dico: nessuno nasce sbagliato» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 13 ottobre 2024) La ventiduenne americana Luka Hein pentita del cambio di sesso: «A 13 anni ero confusa e, anziché aiutarmi, psicologi e medici mi spinsero allaizione. A 16 anni mi furono asportati i seni e iniziai ad assumere testosterone. Ora non so se potrò mai avere figli».

