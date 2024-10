Crozza-Sechi in difesa della Meloni: “TicketOne ha messo in prevendita i biglietti per vederla guarire i malati con l’imposizione della mano destra” (Di domenica 13 ottobre 2024) Nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, e nuova maschera di Maurizio Crozza nei panni di Mario Sechi, ex capo ufficio stampa di Giorgia Meloni e tra i suoi più devoti uomini, sempre pronto a prendere le sue difese: «Ma non sono io che la difendo, è l’italiano che l’ha votata la difendono loro, non io! Tra l’altro sapete quanti soldi si spendono ogni volta che andiamo a votare? Se invece di tradirla di metterle i bastoni tra le ruote facciamo passare il premierato lei si mette lì, governa indisturbata, l’informazione diventa una sola e me ne occupo io altra carta risparmiatadi altri giornali che non servono a niente le televisioni le riduciamo a una quella dello Stato e tutto diventa più semplice che male c’è? La Costituzione mi pare che lo preveda. E se non lo prevede col premierato lo prevederà”. Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Sechi in difesa della Meloni: “TicketOne ha messo in prevendita i biglietti per vederla guarire i malati con l’imposizione della mano destra” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nuova puntata di Fratelli di, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, e nuova maschera di Maurizionei panni di Mario, ex capo ufficio stampa di Giorgiae tra i suoi più devoti uomini, sempre pronto a prendere le sue difese: «Ma non sono io che la difendo, è l’italiano che l’ha votata la difendono loro, non io! Tra l’altro sapete quanti soldi si spendono ogni volta che andiamo a votare? Se invece di tradirla di metterle i bastoni tra le ruote facciamo passare il premierato lei si mette lì, governa indisturbata, l’informazione diventa una sola e me ne occupo io altra carta risparmiatadi altri giornali che non servono a niente le televisioni le riduciamo a una quella dello Stato e tutto diventa più semplice che male c’è? La Costituzione mi pare che lo preveda. E se non lo prevede col premierato lo prevederà”.

