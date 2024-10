Lanazione.it - Confartigianato suona la carica: "Categoria in via d’estinzione. Più attenzione dalle istituzioni"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Oltre 230 tra iscritti e pensionati toscani diieri al convegno ’Il nuovo sistema socio-sanitario in Toscana: favorire benessere e prevenzione nella terza età’, organizzato al Santa Maria della Scala in apertura della Festa del socio di Anap Toscana 2024. "Quest’anno abbiamo voluto portare a Siena l’appuntamento annuale organizzato dall’associazione dei pensionati ditoscani, che ogni anno si tiene in un diverso capoluogo di provincia – ha detto il presidente dell’associazione disenese, Mario Cerri –. Avevo annunciato nell’evento dell’anno scorso ad Arezzo: “Siena vi stupirà“. E così è stato". Cerri lancia tuttavia l’allarme: "La figura dell’artigiano è in via di estinzione, siamo trascurati– le sue parole –. Mi auguro che vengano create scuole di specializzazione, per rimediare alla mancanza di ricambio generazionale.