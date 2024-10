Con il Palermo arrivò la prima mini crisi (Di domenica 13 ottobre 2024) Era il Modena di Bianco, forte di una partenza lampo, capace di illudere i tifosi che l’obiettivo playoff fosse pienamente alla portata. Del resto erano i risultati a parlare: vittoria all’esordio con l’Ascoli con gol di Strizzolo, bis a Cosenza in rimonta, sempre con Strizzolo e Abiuso che insieme risposero a Tutino. Poi la terza vittoria consecutiva in casa con il Pisa, con a segno Tremolada e ancora Strizzolo, che purtroppo per molto tempo smise poi di segnare. Tre partite e tre successi, entusiasmo alle stelle. E non era finita, perché con il Feralpi segnò Falcinelli e il Modena per sei minuti guidò la classifica di serie B. arrivò però il pari degli ospiti, ma le sensazioni erano ancora positive. Poi qualche problemino in attacco: reti inviolate con il Lecco e in casa del Sudtirol nonostante l’assedio. Ilrestodelcarlino.it - Con il Palermo arrivò la prima mini crisi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Era il Modena di Bianco, forte di una partenza lampo, capace di illudere i tifosi che l’obiettivo playoff fosse pienamente alla portata. Del resto erano i risultati a parlare: vittoria all’esordio con l’Ascoli con gol di Strizzolo, bis a Cosenza in rimonta, sempre con Strizzolo e Abiuso che insieme risposero a Tutino. Poi la terza vittoria consecutiva in casa con il Pisa, con a segno Tremolada e ancora Strizzolo, che purtroppo per molto tempo smise poi di segnare. Tre partite e tre successi, entusiasmo alle stelle. E non era finita, perché con il Feralpi segnò Falcinelli e il Modena per sei minuti guidò la classifica di serie B.però il pari degli ospiti, ma le sensazioni erano ancora positive. Poi qualche problemino in attacco: reti inviolate con il Lecco e in casa del Sudtirol nonostante l’assedio.

