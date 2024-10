Chiedilo a Zona Wrestling #737 (Di domenica 13 ottobre 2024) Buona domenica a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovissima edizione del Chiedilo a Zona Wrestling. Siamo ormai arrivati all’”episodio” numero 737 e come sempre, a tante domande corrisponderanno tante risposte. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana). 2. Zonawrestling.net - Chiedilo a Zona Wrestling #737 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Buona domenica a tutti amici appassionati die benvenuti ad una nuovissima edizione del. Siamo ormai arrivati all’”episodio” numero 737 e come sempre, a tante domande corrisponderanno tante risposte. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana). 2.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Chiedilo a Zona Wrestling #736 - 4) Che ne pensi di Xia Li come atleta ora in TNA? 4) Xia Li è una buona atleta, nettamente più adatta ad un contesto come quello della TNA piuttosto che a uno come quello della WWE. Ciao. Esempio: se scrivete 3 e poi fate tre o quattro domande, non vale. 3) MVP ha esordito in AEW. Fu un errore di D’Lo Brown, ma non fu un errore grossolano, anzi, fu un’inezia, il problema è che la sfortuna ci si ... (Zonawrestling.net)

Chiedilo a Zona Wrestling #735 - 4) Parlando della carriera che Wade Barrett ha costruito in WWE nel corso degli anni quando si esibiva nel lottato, volevo chiederti se avesse continuato come Wrestler sarebbe potuto arrivare allo stesso livello o avvicinarsi a Cody Rhodes, Roman Reigns secondo te? 4) No. com jovy1984@gmail. In questo settore posso considerarmi il Giova della settima arte (lo dico con molta umiltĂ ). (Zonawrestling.net)

Chiedilo a Zona Wrestling #734 - GiovY2JPitz: Ciao e grazie per le tue parole. 8) Questa è una storia che va avanti da anni WWE, e sinceramente una donna che colpisce un uomo non è uguale a un uomo che colpisce una donna, possono dirmi tutto quello che vogliono. com zwgiovy2jpitz@hotmail. Saluti alla redazione di Zona Wrestling. Resterebbe il Matt Cardona o lo Zack Ryder di sempre, ma per tentare di pusharlo, sarebbe ... (Zonawrestling.net)