Cade dalla moto e precipita per trenta metri: recuperato con l'elisoccorso (Di domenica 13 ottobre 2024) Verso le 11.30 di domenica 13 ottobre il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato dalla Centrale del Suem di Treviso per un motociclista uscito di strada nel tratto che da Malga Canidi va al Rifugio Boz nel territorio comunale di Borgo Valbelluna (Belluno).Il centauro era Trevisotoday.it - Cade dalla moto e precipita per trenta metri: recuperato con l'elisoccorso Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Verso le 11.30 di domenica 13 ottobre il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivatoCentrale del Suem di Treviso per unciclista uscito di strada nel tratto che da Malga Canidi va al Rifugio Boz nel territorio comunale di Borgo Valbelluna (Belluno).Il centauro era

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente lungo la statale a Castelbuono - cade con la moto e muore - Un sabato nero sulle strade del Palermitano. Dopo il tragico scontro sulla Palermo-Sciacca, un altro incidente mortale si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 286 di Castelbuono, all'altezza del chilometro 24,2. La vittima è un sessantenne, originario della provincia di Caltanissetta... (Palermotoday.it)

Investe un cane - perde il controllo della moto e cade sull’asfalto : morto il 45enne Matteo Antonacci - Matteo Antonacci, 45 anni, è morto così nella giornata di ieri, martedì 8 ottobre, ad Apricena, in provincia di Foggia. In sella alla sua moto ha investito un cane, poi è caduto violentemente sull'asfalto e per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 38. (Fanpage.it)

Investe un cane - perde il controllo della moto e cade sull’asfalto : morto il 45enne Matteo Antonacci - L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 38. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118. . Matteo Antonacci, 45 anni, è morto così nella giornata di ieri, martedì 8 ottobre, ad Apricena, in provincia di Foggia. In sella alla sua moto ha investito un cane, poi è caduto violentemente sull'asfalto e per lui non c'è stato nulla da fare. (Fanpage.it)