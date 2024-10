Bertinoro, spazio all’economia civile: "Ridefiniamo le regole del gioco" (Di domenica 13 ottobre 2024) ‘Le regole del gioco. Proposte di trasformazione per uno sviluppo integrale’ è il titolo della 24esima edizione delle ‘Giornate di Bertinoro per l’Economia civile’, il tradizionale appuntamento di Aiccon, Centro Studi dell’Università di Bologna, in corso di svolgimento al centro universitario nella rocca vescovile. Dopo aver esplorato nel 2022 il valore del ‘Riconoscersi’ e rilanciato nel 2023 l’importanza di recuperare il senso dell’azione con ‘La sostanza delle organizzazioni’, la manifestazione si propone quest’anno di portare all’attenzione pubblica l’esigenza di ‘cambiare le regole del gioco’. Partendo dall’affermazione che le istituzioni (le regole del gioco) sono spazi morali e non neutri, ci si confronterà e si condivideranno proposte che nascono da una visione antropologica positiva e da un paradigma economico basato sul valore irriducibile del civile. Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro, spazio all’economia civile: "Ridefiniamo le regole del gioco" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ‘Ledel. Proposte di trasformazione per uno sviluppo integrale’ è il titolo della 24esima edizione delle ‘Giornate diper l’Economia’, il tradizionale appuntamento di Aiccon, Centro Studi dell’Università di Bologna, in corso di svolgimento al centro universitario nella rocca vescovile. Dopo aver esplorato nel 2022 il valore del ‘Riconoscersi’ e rilanciato nel 2023 l’importanza di recuperare il senso dell’azione con ‘La sostanza delle organizzazioni’, la manifestazione si propone quest’anno di portare all’attenzione pubblica l’esigenza di ‘cambiare ledel’. Partendo dall’affermazione che le istituzioni (ledel) sono spazi morali e non neutri, ci si confronterà e si condivideranno proposte che nascono da una visione antropologica positiva e da un paradigma economico basato sul valore irriducibile del

