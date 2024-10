Ballando con le Stelle, sfida mozzafiato con Tu si que vales: colpo di scena, chi ha vinto la serata (Di domenica 13 ottobre 2024) Testa a testa negli ascolti della prima serata di ieri, sabato 12 ottobre, fra 'Tù Sì Que vales' su Canale 5, che è stato visto da 3.530.000 telespettatori, con uno share del 25,7% e 'Ballando con le Stelle' su Rai 1 che ha ottenuto 3.419.000 per il 25,9% di share. Al terzo posto 'In altre parole su La7, visto da 874.000 telespettatori (share 5,1%). A seguire Su Rai 2 'Fbì ha registrato 709.000 spettatori e il 3,9% e subito dopo 'Fbi International'con 716.000 e 4,3% di share. Su Italia 1 per il film 'L'era glacialè sono stati 687.000 i telespettatori con uno share del 4,2%. Su Rete 4 'Freedom - Oltre il confinè ha ottenuto 349.000 telespettatori e uno share del 2,7%, su Nove 'Accordi & Disaccordì ha registrato 391.000 telespettatori e il 2,5% di share mentre su Rai 3 il doc 'Gabriella' ha registrato 424.000 telespettatori e uno share del 2,4%. Liberoquotidiano.it - Ballando con le Stelle, sfida mozzafiato con Tu si que vales: colpo di scena, chi ha vinto la serata Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Testa a testa negli ascolti della primadi ieri, sabato 12 ottobre, fra 'Tù Sì Que' su Canale 5, che è stato visto da 3.530.000 telespettatori, con uno share del 25,7% e 'con le' su Rai 1 che ha ottenuto 3.419.000 per il 25,9% di share. Al terzo posto 'In altre parole su La7, visto da 874.000 telespettatori (share 5,1%). A seguire Su Rai 2 'Fbì ha registrato 709.000 spettatori e il 3,9% e subito dopo 'Fbi International'con 716.000 e 4,3% di share. Su Italia 1 per il film 'L'era glacialè sono stati 687.000 i telespettatori con uno share del 4,2%. Su Rete 4 'Freedom - Oltre il confinè ha ottenuto 349.000 telespettatori e uno share del 2,7%, su Nove 'Accordi & Disaccordì ha registrato 391.000 telespettatori e il 2,5% di share mentre su Rai 3 il doc 'Gabriella' ha registrato 424.000 telespettatori e uno share del 2,4%.

