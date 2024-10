Oasport.it - ATP Anversa 2024: big, storie e promesse nel tabellone guidato da de Minaur e Tsitsipas

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Città dalla lunga scia di tradizione tennistica non solo maschile,ospita un ATP 250 solo dal 2016. In precedenza, dal 2002, si giocò un torneo WTA di ottimo valore, con Venus Williams, Amelie Mauresmo, Kim Clijsters e Justine Henin tra le vincitrici e Silvia Farina e Karin Knapp tra le finaliste. L’ultima edizione per le donne si ebbe in una specie di “one off” allo Sportpaleis, datato 2015, con vittoria (senza giocare) della tedesca Andrea Petkovic; poi solo ATP e spostamento alla Lotto Arena, che fa parte proprio del gruppo facente capo allo Sportpaleis. Qui vinse Jannik Sinner nel 2021, in una delle prime dimostrazioni di forza dell’attuale numero 1 del mondo. Finora nessun giocatore di casa è mai riuscito a portare a casa il trofeo, e le prospettive non appaiono foriere di possibilità neanche quest’anno.