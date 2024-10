Dilei.it - Anticipazioni Da noi a ruota libera del 13 ottobre: ospite Matilda De Angelis

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sta per arrivare una nuova puntata di Da noi a, il talk show di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Il programma, che ormai si è affermato come uno degli appuntamenti più amati del palinsesto domenicale della Rete ammiraglia, è pronto a regalare al suo pubblico nuove emozioni e storie avvincenti anche nell’appuntamento di domenica 132024. Grazie al suo format che alterna momenti di riflessione e interviste a ospiti di grande calibro, lo show continua a ottenere ottimi risultati in termini di share, conquistando una larga fetta di telespettatori. Ma chi saranno gli ospiti di questa nuova puntata? Francesca Fialdini è pronta ad accogliere personalità di grande rilievo del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura italiana e internazionale.