Ancora sangue sulle strade pontine: 66enne perde la vita nello scontro frontale tra due mezzi (Di domenica 13 ottobre 2024) Un incidente drammatico si è verificato oggi sulla strada che collega San Cosma e Damiano alla Valle dei Santi, costando la vita a un uomo di 66 anni, P. L., originario di Coreno Ausonio. L’incidente ha coinvolto anche un giovane, le cui condizioni attualmente non sono state rese note. I Soccorsi Intervengono Rapidamente L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, insieme ai Carabinieri guidati dal capitano Bartolo Taglietti. Il loro compito è ora quello di eseguire tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e capire cosa abbia portato a questo esito tragico. Strada Bloccata per Consentire i Soccorsi La strada è stata subito interdetta al traffico, in modo da consentire ai soccorsi di arrivare in modo rapido e sicuro. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Un incidente drammatico si è verificato oggi sulla strada che collega San Cosma e Damiano alla Valle dei Santi, costando laa un uomo di 66 anni, P. L., originario di Coreno Ausonio. L’incidente ha coinvolto anche un giovane, le cui condizioni attualmente non sono state rese note. I Soccorsi Intervengono Rapidamente L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, insieme ai Carabinieri guidati dal capitano Bartolo Taglietti. Il loro compito è ora quello di eseguire tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e capire cosa abbia portato a questo esito tragico. Strada Bloccata per Consentire i Soccorsi La strada è stata subito interdetta al traffico, in modo da consentire ai soccorsi di arrivare in modo rapido e sicuro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fine vita - Laura Santi denuncia ancora l’Asl Umbria : “Che avete paura? Aspetto da 5 mesi il parere di una commissione” - Dopo cinque mesi scopro dai media che la commissione medica avrebbe dato parere positivo, mentre il comitato etico non decide. Questo non solo perché la legge penale punisce omissioni e ritardi non giustificabili, ma soprattutto in considerazione delle condizioni di sofferenza intollerabile già certificate dalla stessa azienda sanitaria”. (Ilfattoquotidiano.it)

Treni - ancora novità : tutte le modifiche agli orari - Ancora modifiche per manutenzioni e ammodernamenti delle linee. . . Nella stazione di Greco Pirelli, i seguenti treni di lunga percorrenza subiscono modifiche orario a Milano. . Sono diversi i cantieri sui binari che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni che toccano la provincia di Lecco. (Leccotoday.it)

Bimbo portato via dal padre - la mamma a La Vita in Diretta : “Mi ha chiamato - assurdo che mi controlli ancora” - La mamma Claudia Ciampa a La Vita in Diretta: "Voglio rivedere mio figlio, qualcuno mi aiuti". La nonna: "Non dormiamo più"Continua a leggere . (Fanpage.it)