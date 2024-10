Alla richiesta dei documenti va su tutte le furie: con una bottiglia di vetro minaccia i poliziotti (Di domenica 13 ottobre 2024) La segnalazione di una rissa. Questo il motivo per cui gli agenti delle Volanti, dei commissariati Tor Carbone e Spinaceto sono giunti su viale degli Eroi di Rodi. Al loro arrivo, però, hanno trovato un uomo, che è andato su tutte le furie e che li ha minacciati. Alla fine è stato arrestato Romatoday.it - Alla richiesta dei documenti va su tutte le furie: con una bottiglia di vetro minaccia i poliziotti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La segnalazione di una rissa. Questo il motivo per cui gli agenti delle Volanti, dei commissariati Tor Carbone e Spinaceto sono giunti su viale degli Eroi di Rodi. Al loro arrivo, però, hanno trovato un uomo, che è andato sulee che li hati.fine è stato arrestato

