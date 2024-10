Al Festival InnovaComiX di Lugano premiati i fumettisti vincitori del Cygne d’Or (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono stati assegnati ieri sera, a Lugano, nell'ambito di InnovaComiX, l'International Comic Art Festival che con questa sua prima edizione ha riportato nella città svizzera l'arte del fumetto, i premi Cygne d’Or, in 5 sezioni, e il premio Gran Prix Città di Lugano. A decretare i vincitori, nella prestigiosa sede di Villa Ciani, L'articolo Al Festival InnovaComiX di Lugano premiati i fumettisti vincitori del Cygne d’Or proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono stati assegnati ieri sera, a, nell'ambito di, l'International Comic Artche con questa sua prima edizione ha riportato nella città svizzera l'arte del fumetto, i premi, in 5 sezioni, e il premio Gran Prix Città di. A decretare i, nella prestigiosa sede di Villa Ciani, L'articolo Aldidelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Al Festival InnovaComiX di Lugano premiati i fumettisti vincitori del Cygne d'Or - La giuria ha aggiunto tre menzioni speciali: 'Shubbek Lubbek', di Deena Mohamed, per il lavoro di grande complessità narrativa, 'Lagune' di Piero Macola e sceneggiatore, dove il colore è parte integrante dell'evocazione di una Venezia reale e sognante, 'Diario di una Cagna' di Celine Tran e Grazia La Padula, opera che racconta attraverso il disegno il rapporto tra erotismo e corpo. (Iltempo.it)