Al Circolo Artistico Bergamasco mostra in ricordo del pittore e scultore Attilio Gattafù

(Di domenica 13 ottobre 2024) Bergamo. In occasione del decimo anniversario della scomparsa del(Bergamo 1933/2014) sabato 19 ottobre 2024 alle 18 la galleria delEts sarà aperta al pubblico per presentare una stimolante esposizione postuma con un itinerario che attraversa i principali momenti di produzione dell’artista. La, liberamente aperta al pubblico, rimarrà in allestimento sino a giovedì 31 ottobre nelle giornate da martedì a domenica, dalle ore 16 alle 19.