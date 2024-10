Agricoltura, cibo e scienza: torna a Ferrara ‘Food & Science’ con ospiti nazionali (Di domenica 13 ottobre 2024) E’ dedicata ad ‘Agricoltura, cibo, scienza: Le sfide del cambiamento’ la nuova tappa ferrarese della terza edizione del festival ‘Food & Science’ con incontri di approfondimento e divulgazione in programma venerdì 18 e sabato 19 ottobre (con appuntamenti liberi, ad ingresso gratuito) Ferraratoday.it - Agricoltura, cibo e scienza: torna a Ferrara ‘Food & Science’ con ospiti nazionali Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) E’ dedicata ad ‘: Le sfide del cambiamento’ la nuova tappa ferrarese della terza edizione del festivalcon incontri di approfondimento e divulgazione in programma venerdì 18 e sabato 19 ottobre (con appuntamenti liberi, ad ingresso gratuito)

