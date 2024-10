AEW WrestleDream: Mariah May mantiene il titolo femminile AEW (Di domenica 13 ottobre 2024) Mariah May si sta godendo il suo periodo come Campionessa femminile AEW dopo aver conquistato il titolo contro Toni Storm ad All In 2024. Anche se la Timeless non è ancora tornata, molti fan si aspettavano di vederla a WrestleDream 2024, ma anche Willow Nightingale non voleva perdere questa fantastica opportunità di vincere il titolo. Il percorso di Willow Nightingale in AEW è stato pieno di sfide, e l’ultima si è svolta a Tacoma, Washington, dove ha affrontato Mariah May in uno dei suoi match più difficili. Questo incontro per il titolo è stato il secondo della serata a WrestleDream, dopo la vittoria di Jay White su Hangman Page. Willow aveva guadagnato la sua possibilità al titolo sconfiggendo Jamie Hayter, Saraya e Nyla Rose in un match a quattro, dandole una forte spinta in vista del confronto. Zonawrestling.net - AEW WrestleDream: Mariah May mantiene il titolo femminile AEW Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 13 ottobre 2024)May si sta godendo il suo periodo come CampionessaAEW dopo aver conquistato ilcontro Toni Storm ad All In 2024. Anche se la Timeless non è ancora tornata, molti fan si aspettavano di vederla a2024, ma anche Willow Nightingale non voleva perdere questa fantastica opportunità di vincere il. Il percorso di Willow Nightingale in AEW è stato pieno di sfide, e l’ultima si è svolta a Tacoma, Washington, dove ha affrontatoMay in uno dei suoi match più difficili. Questo incontro per ilè stato il secondo della serata a, dopo la vittoria di Jay White su Hangman Page. Willow aveva guadagnato la sua possibilità alsconfiggendo Jamie Hayter, Saraya e Nyla Rose in un match a quattro, dandole una forte spinta in vista del confronto.

