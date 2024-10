Una Leggenda del Wrestling Italiano sarà presente a “Back To Business 2024” della MWF (Di sabato 12 ottobre 2024) Questa sera a “Back To Business 2024” della MWF (QUI la card della serata, biglietti ancora disponibili) ci sarà un ospite speciale. Stasera a Pero (MI) sarà presente infatti la Leggenda del Wrestling Italiano Nicola Priore: classe 1939, molisano, all’età di 14 anni si trasferisce in Francia, dove inizia anche la Carriera di Wrestler, lottando negli anni d’oro del Wrestling Italiano nel dopoguerra (anni 50-70) sui ring francesi ed italiani, con molti wrestler contemporanei icona dell’epoca come Menapace, Darnoldi, i fratelli Giusto, Magnaghi e molti altri. Zonawrestling.net - Una Leggenda del Wrestling Italiano sarà presente a “Back To Business 2024” della MWF Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Questa sera a “ToMWF (QUI la cardserata, biglietti ancora disponibili) ciun ospite speciale. Stasera a Pero (MI)infatti ladelNicola Priore: classe 1939, molisano, all’età di 14 anni si trasferisce in Francia, dove inizia anche la Carriera di Wrestler, lottando negli anni d’oro delnel dopoguerra (anni 50-70) sui ring francesi ed italiani, con molti wrestler contemporanei icona dell’epoca come Menapace, Darnoldi, i fratelli Giusto, Magnaghi e molti altri.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ATP Shanghai - Flavio Cobolli : “Djokovic è il mio idolo - sarà una sfida tutta da vivere. Wawrinka una leggenda” - Flavio Cobolli ha vinto all’esordio del Masters 1000 di Shanghai una partita tutt’altro che scontata contro Stan Wawrinka, rimontando un set di svantaggio e arginando l’elvetico che ha espresso un’ottima qualità nei primi due set. Guardavo video suoi e le sue partite, ancora adesso vado a dormire guardando i suoi colpi migliori. (Oasport.it)

Leggendari Andrea Vavassori e Sara Errani : trionfano agli Us Open 2024 nel doppio misto - Leggendari Andrea Vavassori e Sara Errani. Oggi, giovedì 5 settembre, la coppia azzurra ha trionfato nel doppio misto agli Us Open 2024, scrivendo una pagina di storia del tennis. I nostri, che centrando l'accesso in finale erano diventati i primi italiani ad avere la possibilità il titolo in... (Today.it)

Sarah Storey leggendaria : vince il 18° oro alla sua nona Paralimpiade - è lei la più grande di sempre - Numeri che la consacrano la paratleta più forte di tutti i tempi. Continua a leggere . Straordinaria impresa di Sarah Storey, la campionessa inglese che ha vinto la gara a cronometro nella C5 femminile alle Paralimpiadi di Parigi. Conquistando il suo 18° oro in carriera, la sua 29a medaglia, partecipando per la nona volta ai Giochi (la prima fu nel 1992, a 14 anni). (Fanpage.it)