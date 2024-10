Ucraina, Zelensky incontra il Papa e poi Scholz: “Pace giusta possibile nel 2025” (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Ucraina ha un piano per poter raggiungere una “Pace giusta” già entro il prossimo anno. Lo ha assicurato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in occasione del suo incontro con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Berlino. La ricerca di una soluzione per porre fine alla guerra in Ucraina ha fatto parte anche dei colloqui che Zelensky ha avuto con Papa Francesco. Il leader ucraino è stato ricevuto in udienza dal Papa e, come comunicato dalla Santa Sede, “i colloqui sono stati dedicati allo stato della guerra e alla situazione umanitaria in Ucraina, nonché alle vie che potrebbero metterle fine, portando ad una Pace giusta e stabile nel Paese”. Lo stesso Zelensky ha poi raccontato di aver affrontato con Papa Francesco anche “la questione del ritorno a casa della nostra gente dalla prigionia“. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky incontra il Papa e poi Scholz: “Pace giusta possibile nel 2025” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’ha un piano per poter raggiungere una “” già entro il prossimo anno. Lo ha assicurato il presidente ucraino, Volodymyr, in occasione del suo incontro con il cancelliere tedesco, Olaf, a Berlino. La ricerca di una soluzione per porre fine alla guerra inha fatto parte anche dei colloqui cheha avuto conFrancesco. Il leader ucraino è stato ricevuto in udienza dale, come comunicato dalla Santa Sede, “i colloqui sono stati dedicati allo stato della guerra e alla situazione umanitaria in, nonché alle vie che potrebbero metterle fine, portando ad unae stabile nel Paese”. Lo stessoha poi raccontato di aver affrontato conFrancesco anche “la questione del ritorno a casa della nostra gente dalla prigionia“.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Berlino - Scholz riceve Zelensky : “Nuovo pacchetto di 1 - 4 miliardi a sostegno dell’Ucraina” - “Il nostro piano che presenterò oggi prevede passi molto mirati e realistici a nostro avviso che potrebbero spostare la situazione verso una pace reale. Tutto ciò dimostra due cose: in primo luogo, l’Ucraina può contare su di noi, in secondo luogo, è un chiaro messaggio a Putin: il gioco del tempo non funzionerà, noi continueremo a sostenere l’Ucraina”. (Lapresse.it)

Scholz a Zelensky - 'non accetteremo diktat da Putin' - "La Russia dovrebbe prendere parte alla prossima conferenza di pace, come tu hai detto", ha affermato rivolgendosi al leader ucraino. "Non accetteremo alcun diktat dalla Russia", ha concluso il cancelliere. "Giocare col tempo non aiuterà Putin". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a Berlino, in uno statement insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelenksy, prima del loro incontro ... (Quotidiano.net)

Zelensky oggi dal Papa - poi l’incontro a Berlino con Scholz - A giugno scorso si sono quindi visti al G7 in Puglia in occasione di un incontro bilaterale. (Adnkronos) – Il Papa stamani alle 9. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie ... (Webmagazine24.it)

Ucraina - prosegue il tour europeo di Zelensky : oggi vede il Papa e Scholz - Ci sarebbero ancora persone sotto le macerie e i soccorritori sono al lavoro. Dopo aver fatto tappa a Londra, a Parigi e a Roma, il leader ucraino è diretto in Germania dove incontrerà il cancelliere Scholz. Ieri l’incontro con la premier Meloni che ha nuovamente ribadito il sostegno italiano alla causa ucraina. (Lapresse.it)