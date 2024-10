Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – La campagna di Donald Trump ha chiesto che veicoli e aerei militari trasportino e proteggano l'ex presidente degli L'articolo Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – La campagna di Donaldha chiesto che veicoli etrasportino e proteggano l'ex presidente degli L'articoloperdaproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran - Lo riferisce il Washington Post, citando email e persone al corrente della […] The post Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran appeared first on L'Identità. . (Adnkronos) – La campagna di Donald Trump ha chiesto che veicoli e aerei militari trasportino e proteggano l'ex presidente degli Stati Uniti nelle ultime settimane che porteranno al voto del 5 novembre, citando i timori di un ... (Lidentita.it)

Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran - La richiesta nella fase finale della campagna elettorale La campagna di Donald Trump ha chiesto che veicoli e aerei militari trasportino e proteggano l'ex presidente degli Stati Uniti nelle ultime settimane che porteranno al voto del 5 novembre, citando i timori di un piano per assassinarlo da parte dell'Iran. (Sbircialanotizia.it)

Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran - (Adnkronos) – La campagna di Donald Trump ha chiesto che veicoli e aerei militari trasportino e proteggano l'ex presidente degli Stati Uniti nelle ultime settimane che porteranno al voto del 5 novembre, citando i timori di un piano per assassinarlo da parte dell'Iran. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli ... (Webmagazine24.it)