Trenta anni fa la prima partita in tv a pagamento: nulla è stato più come prima

L'evoluzione della tecnologia ha cambiato il modo di fare informazione e la possibilità di trasmettere gli eventi in diretta a pagamento ha modificato abitudini conclamate negli anni C'era una volta la programmazione di tutte le partite di calcio della serie A in contemporanea la domenica pomeriggio. Trenta anni fa, all'inizio della stagione 93-94, la piattaforma satellitare Tele+2 trasmise il primo posticipo a pagamento nella storia della Serie A, un Lazio-Foggia dallo stadio Olimpico di Roma che, con la telecronaca di Massimo Marianella, iniziò la rivoluzione epocale che cambiò per sempre il rapporto tra tifoso e appassionato di calcio con la televisione. Lazio-Foggia primo posticipo serale in pay tv – Cityrumors.

