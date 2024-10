Studentessa di 18 anni violentata in strada a Firenze. Prima la festa nel locale, poi l'aggressione: «Non so chi è stato» (Di sabato 12 ottobre 2024) «Sono andata a una festa, poi un uomo mi ha violentata». Una Studentessa americana di 18 anni ha denunciato una violenza sessuale, che sarebbe avvenuta a Firenze durante la notte tra Leggo.it - Studentessa di 18 anni violentata in strada a Firenze. Prima la festa nel locale, poi l'aggressione: «Non so chi è stato» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Sono andata a una, poi un uomo mi ha». Unaamericana di 18ha denunciato una violenza sessuale, che sarebbe avvenuta adurante la notte tra

Incidente bus Piacenza : chi era la studentessa morta a 14 anni sotto le ruote del pullman - ha tentato di salire al volo - Non voleva perdere quel bus. E, invece, proprio sotto le ruote di quel pullman di colore verde ha trovato la morte ad appena 14 anni. La vittima dell'atroce incidente stradale a Piacenza si... (Leggo.it)

Simran - chi era la studentessa morta a 14 anni sotto le ruote del pullman : ha tentato di salire al volo - Non voleva perdere quel bus. E, invece, proprio sotto le ruote di quel pullman di colore verde ha trovato la morte ad appena 14 anni. La vittima dell'atroce incidente stradale a Piacenza si... (Leggo.it)

Choc a Piacenza - studentessa di 14 anni schiacciata dal bus fuori dalla scuola muore sul colpo - Le indagini per ricostruire le dinamiche della tragedia sono tuttora in corso, ma pare che l'adolescente stesse cercando di raggiungere il mezzo mentre questo era in fase di ripartenza. (Ilgiornale.it)

Piacenza - studentessa di 14 anni morta schiacciata da un autobus fuori da scuola - . “Una tragedia che colpisce il cuore non solo per il sottoscritto ma per tutto il personale dell’Istituto”, ha spiegato ai microfoni di Telelibertà il dirigente scolastico Alberto Mariani: “Ci stringiamo vicino ai genitori e più che essere a loro vicino e porgere le nostre condoglianze, veramente altro non possiamo fare. (Ilfattoquotidiano.it)