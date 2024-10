Stellantis, stoccata di Confindustria: “Una pazzia chiedere nuovi incentivi” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – La richiesta di Stellantis di ulteriori incentivi è "una pazzia". E' quanto afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'indomani dell'intervento in audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato dell’amministratore delegato Carlos Tavares. ''Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, imprese che siano serie sul territorio e restino, ovviamente, L'articolo Stellantis, stoccata di Confindustria: “Una pazzia chiedere nuovi incentivi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – La richiesta didi ulterioriè "una". E' quanto afferma il presidente di, Emanuele Orsini, all'indomani dell'intervento in audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato dell’amministratore delegato Carlos Tavares. ''Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, imprese che siano serie sul territorio e restino, ovviamente, L'articolodi: “Una” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salvini mostra i muscoli (in ritardo) : “L’ad di Stellantis si vergogni - la crisi dell’auto è anche colpa sua”. Confindustria : “Altri incentivi? Pazzia” - “Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute e chiedere ulteriori incentivi mi sembrava onestamente una pazzia”, manda a dire Orsini. . Nell’incontro l’amministratore delegato ha parlato di anticipo alla fine del 2025 della produzione della 500 ibrida a Mirafiori prevista per il 2026. (Ilfattoquotidiano.it)