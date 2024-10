Dilei.it - Sonia Bruganelli, quanto è alta: i look che slanciano

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Produttrice, opinionista e anche eccezionalmente ballerina per Ballando con le stelle,è uno dei personaggi televisivi del momento. Lingua tagliente, parlantina sciolta, pareri senza filtri, l’imprenditrice e opinionista è apparsa nei programmi Mediaset e Rai facendo sempre discutere per i suoi giudizi affilati. Bionda, occhi azzurri,ha una fisicità molto nordica ma? Le fonti danno dati contrastanti.? Il mistero È giallo sull’altezza reale dell’opinionista televisiva. Molte fonti, anzi la maggior parte, riportano che1 metro e 79. Altre invece che è1 metro e 70. Ma basta guardare una foto o vederla in una diretta televisiva accanto ad altri colleghi o presentatori per fare un confronto e capire che nessuno di questi due dati è verosimile.