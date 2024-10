"Soldati nordcoreani combattono in Ucraina". La rivelazione degli 007 di Kiev (Di sabato 12 ottobre 2024) I Soldati di Pyongyang starebbero supportando le truppe russe sul campo di battaglia e alcuni di loro potrebbero essere già stati feriti o addirittura uccisi: così Kim aiuta Putin in Ucraina Ilgiornale.it - "Soldati nordcoreani combattono in Ucraina". La rivelazione degli 007 di Kiev Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Idi Pyongyang starebbero supportando le truppe russe sul campo di battaglia e alcuni di loro potrebbero essere già stati feriti o addirittura uccisi: così Kim aiuta Putin in

