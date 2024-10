Skriniar, ritorno in Italia ma non alla Juve: contatti con il Psg (Di sabato 12 ottobre 2024) Nome sempre caldo a livello di mercato quello di Milan Skriniar, lo slovacco può tornare in Serie A ma non alla Juventus Negli ultimi giorni, si è parlato molto di un ritorno di Milan Skriniar nel nostro campionato. Il difensore slovacco a Parigi non trova spazio, a gennaio potrebbe essere ceduto dal Psg anche se con i transalpini ci sarebbero da trattare le condizioni per il suo trasferimento, tra l’ingaggio elevato percepito dal giocatore e cifre e formula richieste dal club per lasciarlo andare. Milan Skriniar (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Scenari che in particolare starebbero scoraggiando la Juventus, che pure avrebbe bisogno di un innesto per rimediare al grave infortunio di Gleison Bremer. Ma c’è un altro club che invece potrebbe fare sul serio e piazzare il colpaccio. Ci pensa Antonio Conte, che dopo aver avuto lo slovacco all’Inter lo rivorrebbe anche al Napoli. Calciomercato.it - Skriniar, ritorno in Italia ma non alla Juve: contatti con il Psg Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nome sempre caldo a livello di mercato quello di Milan, lo slovacco può tornare in Serie A ma nonntus Negli ultimi giorni, si è parlato molto di undi Milannel nostro campionato. Il difensore slovacco a Parigi non trova spazio, a gennaio potrebbe essere ceduto dal Psg anche se con i transalpini ci sarebbero da trattare le condizioni per il suo trasferimento, tra l’ingaggio elevato percepito dal giocatore e cifre e formula richieste dal club per lasciarlo andare. Milan(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Scenari che in particolare starebbero scoraggiando lantus, che pure avrebbe bisogno di un innesto per rimediare al grave infortunio di Gleison Bremer. Ma c’è un altro club che invece potrebbe fare sul serio e piazzare il colpaccio. Ci pensa Antonio Conte, che dopo aver avuto lo slovacco all’Inter lo rivorrebbe anche al Napoli.

