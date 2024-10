Servizio civile universale, Abodi: “+ 20%. Tante domande rispetto ai posti disponibili” (Di sabato 12 ottobre 2024) Per il servizi civile "siamo passati da un -20% a un +20%. Negli ultimi bandi c'è stato un multiplo di 4,4 domande rispetto ai posti disponibili". Lo ha detto il ministro per e i Giovani, Andrea Abodi, alla festa del Foglio a Firenze. L'articolo Servizio civile universale, Abodi: “+ 20%. Tante domande rispetto ai posti disponibili” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Per il servizi"siamo passati da un -20% a un +20%. Negli ultimi bandi c'è stato un multiplo di 4,4ai". Lo ha detto il ministro per e i Giovani, Andrea, alla festa del Foglio a Firenze. L'articolo: “+ 20%.ai” .

Festival Nazionale dell’Economia Civile - 6^ edizione al via con Abodi - FIRENZE (ITALPRESS) – Si è aperta a Firenze la sesta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile: tra i presenti il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il servizio civile è una straordinaria occasione di partecipazione sociale attiva”. “In un processo evolutivo ai giovani deve essere riservata l’offerta di opportunità, la possibilità di vedere il futuro da una ... (Unlimitednews.it)

Al via il Servizio Civile Agricolo - l’annuncio dei ministri Francesco Lollobrigida e Andrea Abodi al G7 giovani - Si tratta di un investimento di 7 milioni di euro messi a disposizione proprio dai due dicasteri. Il servizio civile permette a molti ragazzi di fare esperienza in tanti mondi; in agricoltura mancava questo tipo di propulsione e noi l’abbiamo voluta codificare, creando un asset specifico che permetterà ai giovani di svolgere attività in progetti che verranno disciplinati dal ministero delle ... (Metropolitanmagazine.it)