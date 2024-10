Salvini al "chiodo". Ancora scioperi, Mit in tilt, relazioni che lo bocciano. Il binario è la sua vera condanna (Di sabato 12 ottobre 2024) Ministro Salvini, legga questa relazione e la metta al “chiodo”. E’ dell’Art, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, organo indipendente, ed è ben più dura della richiesta di condanna dei pm di P Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Salvini al "chiodo". Ancora scioperi, Mit in tilt, relazioni che lo bocciano. Il binario è la sua vera condanna Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ministro, legga questa relazione e la metta al “”. E’ dell’Art, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, organo indipendente, ed è ben più dura della richiesta didei pm di P Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

“Anche se condannati non devono dimettersi”. Nordio “salva” Santanché e Salvini : fino al terzo grado di giudizio - E noi siamo costretti a ricordargli per l’ennesima volta che grazie alle intercettazioni utilizzate in tante importanti indagini, lo Stato recupera cifre enormemente superiori rispetto alla spesa sostenuta per effettuare le captazioni. Dai ministri che, sebbene condannati, non dovrebbero dimettersi, alle intercettazioni troppo costose e abusate, passando per il Ddl Sicurezza che non si tocca, ... (Lanotiziagiornale.it)

Come il salvinismo è stato duramente condannato dal governo di cui fa parte Salvini - C’è un processo in tribunale, tutto da vedere, e c’è un processo politico, di cui già si conosce l’esito: condanna. Si è discusso molto negli ultimi tempi sulle conseguenze politic... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Caso Open Arms - Salvini : “In caso di condanna continuerò a lavorare serenamente” - Il leader della Lega risponde anche in merito ai risultati delle elezioni in Austria. "È un ottimo risultato per i nostri alleati" L'articolo Caso Open Arms, Salvini: “In caso di condanna continuerò a lavorare serenamente” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)