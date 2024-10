Salerno Destination Dmo: nasce l’organismo per la gestione del turismo (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiUna Destination Management Organization che rappresenta una risposta concreta alla necessità di sviluppare e gestire in maniera integrata e sostenibile il turismo nella destinazione Salerno. Promossa da Fenailp turismo, oggi è stata ufficialmente costituita Salerno Destination DMO, la nuova DMO che ha come obiettivo primario la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio salernitano, in stretta collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali e il coordinamento dei vari soggetti privati e pubblici coinvolti nel comparto turistico.UN NUOVO ORGANISMO PER UNA gestione CONDIVISA E INTEGRATA DEL turismo Salerno Destination DMO racchiude al suo interno una pluralità di sigle sindacali datoriali, associazioni, consorzi e Pro Loco, operanti direttamente o indirettamente nel comparto del turismo. Anteprima24.it - Salerno Destination Dmo: nasce l’organismo per la gestione del turismo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiUnaManagement Organization che rappresenta una risposta concreta alla necessità di sviluppare e gestire in maniera integrata e sostenibile ilnella destinazione. Promossa da Fenailp, oggi è stata ufficialmente costituitaDMO, la nuova DMO che ha come obiettivo primario la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio salernitano, in stretta collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali e il coordinamento dei vari soggetti privati e pubblici coinvolti nel comparto turistico.UN NUOVO ORGANISMO PER UNACONDIVISA E INTEGRATA DELDMO racchiude al suo interno una pluralità di sigle sindacali datoriali, associazioni, consorzi e Pro Loco, operanti direttamente o indirettamente nel comparto del

