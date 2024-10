Riscaldamento, termosifoni accesi dal 15 ottobre nelle zone più fredde. La guida al risparmio (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Temperature in rialzo in Toscana, ma da martedì 15 ottobre 2024 sarà possibile accendere i termosifoni nei comuni che appartengono alla zona climatica E, la più fredda, salvo diverse ordinanze comunali. Il Riscaldamento potrà restare acceso per un massimo di 14 ore al giorno e fino al 15 aprile 2025. I Comuni della zona E Tra i capoluoghi di provincia toscani, l'unico a rientrare nella zona E è Arezzo. Negli altri capoluoghi, che fanno parte tutti della zona D, il Riscaldamento potrà essere acceso a partire dal 1° novembre, salvo diverse disposizioni da parte dei sindaci. Ecco i comuni dove si possono avviare gli impianti dal 15 ottobre. Lanazione.it - Riscaldamento, termosifoni accesi dal 15 ottobre nelle zone più fredde. La guida al risparmio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 122024 – Temperature in rialzo in Toscana, ma da martedì 152024 sarà possibile accendere inei comuni che appartengono alla zona climatica E, la più fredda, salvo diverse ordinanze comunali. Ilpotrà restare acceso per un massimo di 14 ore al giorno e fino al 15 aprile 2025. I Comuni della zona E Tra i capoluoghi di provincia toscani, l'unico a rientrare nella zona E è Arezzo. Negli altri capoluoghi, che fanno parte tutti della zona D, ilpotrà essere acceso a partire dal 1° novembre, salvo diverse disposizioni da parte dei sindaci. Ecco i comuni dove si possono avviare gli impianti dal 15

