Quartiere ostaggio degli sbandati | Costretti a chiudere il bar prima

(Di sabato 12 ottobre 2024) Chi ci vive o ci lavora in qualche modo lo sapeva: via Pansa non è solita stare alla ribalta, sono altre le strade e le zone a cui si pensa quando si parla di degrado a Reggio Emilia, ma chiedendo a impiegati e residenti emerge un quadro piuttosto chiaro per tutti, in cui il ritrovamento di un dormitorio all’ex gasometro non sorprende granché. Le tracce, anzi, erano visibili già da tempo – anche in rete. Marco Mariggio, titolare del bar brasserie ‘MoMa’, racconta: "Siamo arrivati qui a gennaio, quindi non sappiamo se sta peggiorando o è sempre stato così, ma sappiamo che non è una situazione bellissima. Abbiamo già subito un furto a giugno e vediamo che gente passa dopo una certa ora. Io stesso arrivo tutte le mattine presto, alle quattro o quattro e mezza, e la situazione è un po’ pesante.