Puig Women’s America’s Cup Luna Rossa nella storia | l’equipaggio femminile vince il Trofeo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Barcellona, 12 ottobre 2024 – Il teamdiPrada Pirelli si aggiudica l’evento riservato alle donne battendo nettamente quello britannico dopo una bellissima regata in cui ha sempre dominato e conferma la superiorità delitaliano anche nel formato a match race. Dopo il successo del team giovanile alla UniCreditCup, questa vittoria conferma ulteriormente la bontà del progetto New Generation creato daPrada Pirelli al termine della scorsa Campagna per formare i nuovi campioni della vela italiana. Max Sirena, Skipper e Team Director diPrada Pirelli ha commentato: «Sono davvero felice per le ragazze, hanno lavorato moltissimo per raggiungere questo risultato e si meritano un grande applauso.