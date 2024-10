Porto crocieristico di Fiumicino, Coldiretti Roma: “Valorizzerà il Made in Italy” (Di sabato 12 ottobre 2024) Fiumicino, 12 ottobre 2024 – Coldiretti Roma torna a rimarcare l’importanza della realizzazione del Porto crocieristico di Fiumicino, come già aveva fatto più volte in passato. “Il territorio di Fiumicino – spiega il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti – rappresenta il principale hub di ingresso dei flussi turistici del territorio laziale, con la presenza di infrastrutture come quelle portuali e aeroportuali. Ecco perché abbiamo sempre evidenziato l’importanza strategica di un Porto crocieristico, che garantirebbe una grande opportunità turistica per il territorio e la possibilità di crescita delle nostre aziende agricole, così come la valorizzazione del nostro Made in Lazio”. “Un’opera che garantisce sostenibilità ambientale. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 –torna a rimarcare l’importanza della realizzazione deldi, come già aveva fatto più volte in passato. “Il territorio di– spiega il presidente di, Niccolò Sacchetti – rappresenta il principale hub di ingresso dei flussi turistici del territorio laziale, con la presenza di infrastrutture come quelle portuali e aeroportuali. Ecco perché abbiamo sempre evidenziato l’importanza strategica di un, che garantirebbe una grande opportunità turistica per il territorio e la possibilità di crescita delle nostre aziende agricole, così come la valorizzazione del nostroin Lazio”. “Un’opera che garantisce sostenibilità ambientale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Continuità, sarà Ita a gestire le rotte di Roma e Milano da Alghero - CAGLIARI. Sarà Ita Airways a gestire entrambe le rotte in continuità di Alghero. Era l'unico partecipante per la Alghero Milano-Linate, per la Roma-Fiumicino invece ha battuto Volotea. A renderlo noto ... (youtg.net)

Uila Pesca: unire tutte le voci per proposte concrete per settore - Roma, 10 ott. (askanews) – “Una sola voce che metta insieme sindacato, parti datoriali e pescatori per presentare alle istituzioni proposte concrete che valorizzino la pesca come attività strategica p ... (askanews.it)

LIBANO, PARTITO SECONDO CHARTER ORGANIZZATO DAL MINISTERO ESTERI PER IL RIENTRO DEGLI ITALIANI - Roma, 9 ott - È decollato questa sera un secondo volo organizzato, su indicazione del Vice Presidente del Consiglio Tajani, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, diret ... (9colonne.it)