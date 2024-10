Porta a scuola una pistola (carica) e la mostra alla compagna di classe: alunno arrestato dalla polizia e punito con 30 giorni di sospensione dal Consiglio di Classe (Di sabato 12 ottobre 2024) Trenta giorni di sospensione, di cui quindici da trascorrere in presenza in Classe. Questa è la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio di Classe allo studente che, mercoledì scorso, ha Portato a scuola un revolver carico. L'articolo Porta a scuola una pistola (carica) e la mostra alla compagna di Classe: alunno arrestato dalla polizia e punito con 30 giorni di sospensione dal Consiglio di Classe . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Trentadi, di cui quindici da trascorrere in presenza in. Questa è la sanzione disciplinare inflitta daldiallo studente che, mercoledì scorso, hato aun revolver carico. L'articolouna) e ladicon 30didaldi

