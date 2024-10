Ilfoglio.it - Perché la Svezia ha deciso di fare a meno del Var

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un altro mondo, un mondo senza Var, è possibile. Che sia poi utile, intelligente, consigliabile, è altro discorso. Un mondo senza Var, ovvero com’era fino al 2017, in Italia e in tutti i maggiori campionati. Tranne uno: l’Allsvenskan, la lega svedese, che quest’anno compie 100 anni. A decidere contro la sua introduzione sono stati i club, ma di fatto i tifosi, dato che invige la regola del 50 per cento +1, come in Germania, che consegna la gestione a dirigenti scelti, appunto, dai tesserati. “Siamo orgogliosi di essere diversi – ha detto alla Bbc Simon Åström, presidente di Lega – E visto che il Var come è stato finora non funziona e condiziona in negativo l’esperienza dei tifosi, il nostro tipo di cultura sportiva ci ha spinto con ancora più forza a dire che possiamo farne a”.