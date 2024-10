Padova, tenere la barra dritta e niente distrazioni contro la Giana Erminio (Di sabato 12 ottobre 2024) Ed ora viene il bello. Messo in saccoccia il derby con una prestazione granitica, il Padova capolista torna in campo questo pomeriggio alle 17:30 allo stadio Città di Gorgonzola contro la Giana Erminio, al termine di una settimana in cui non è mancato nulla. Il proseguimento della protesta ultras Padovaoggi.it - Padova, tenere la barra dritta e niente distrazioni contro la Giana Erminio Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ed ora viene il bello. Messo in saccoccia il derby con una prestazione granitica, ilcapolista torna in campo questo pomeriggio alle 17:30 allo stadio Città di Gorgonzolala, al termine di una settimana in cui non è mancato nulla. Il proseguimento della protesta ultras

La Sir Perugia rischia ma passa nel finale. Contro Padova arriva la vittoria al tie-break - Una battaglia all‚Äôultimo sangue con dei picchi agonistici importanti, ma con troppi errori per una pallavolo tipica di inizio stagione. La seconda parte √® tutta per i veneti che vanno a conquistare il vantaggio. PADOVA ‚Äď Rischia molto ma alla fine si salva in corner la Sir Susa Vim Perugia che nella seconda giornata di superlega maschile passa al quinto set. (Lanazione.it)

Notte di controlli a Padova : 2 arresti e 4 denunce. Un minorenne aveva con sè un coltello da cucina - Il giovane è risultato essere fuggito lo scorso 28 agosto dal Centro di permanenza temporanea di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) dove era stato collocato cinque giorni prima a seguito di espulsione. La fuga dal Cpr di Gradisca  Un altro tununisino di 26 anni è stato fermato: la polizia gli ha trovato addosso 9 dosi di cocaina e 400 euro in contanti. (Ilrestodelcarlino.it)

Mezzi di soccorso - sale mobili di controllo e droni : "Cav in piazza" fa tappa a Padova - . Cav. Comincer√†¬†domenica 6 ottobre¬†in Borgo Mazzini a¬†Treviso¬†per poi proseguire¬†domenica 13¬†ottobre¬†in Piazzetta Coin a Mestre e terminare¬†domenica 20 ottobre¬†in Prato della Valle a¬†Padova¬†l‚Äôiniziativa itinerante¬†‚ÄúCav in Piazza‚Ä̬†di¬†Concessioni Autostradali Venete¬†e¬†Polizia Stradale del Veneto. (Padovaoggi.it)

Padova - rifinitura a porte aperte in vista del match contro il Vicenza - . In vista del match del Padova contro il Vicenza, sabato 5 Ottobre alle 10:30 la prima squadra effettuerà l’allenamento di rifinitura allo stadio Appiani. Il Padova è ancora al comando del Girone A di Serie C, con ben 19 punti conquistati nelle 7 gare giocate. La Società ha quindi deciso di aprire le porte del mitico stadio di via Carducci per consentire a tutti i tifosi che lo desidereranno ... (Calcioweb.eu)