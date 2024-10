Lanazione.it - Opere pubbliche, ecco il piano triennale

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il Comune di Empoli ha svelato il programmadelle2025-2027: un documento che diventa la bussola per la giunta guidata da Alessio Mantellassi in cui dare priorità a interventi dislocati sul territorio. Ilprevede investimenti totali da quasi 56 milioni di euro, suddivisi in: 19,4 milioni per il 2025, 18 milioni per il 2026 e 18,5 milioni per il 2027. Nella relazione a corredo del programma, si sottolineano interventi importantissimi per Empoli: come Arno Vita Nova, che ha un poker di interventi tra cui la riqualificazione degli ex Macelli del Lungarno Alighieri (3,2 milioni di euro) e la passerella ciclopedonale sull’Arno tra Tinaia e Capraia e Limite (3,3 milioni di euro), oltre alla riqualificazione di Palazzo Ghibellino (2,5 milioni) e di Porta Pisana (800mila euro). Arno Vita Nova verrà attuato nel 2025.