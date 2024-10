Panorama.it - Oceania 2: Un nuovo epico viaggio per Vaiana e Maui

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il film, uscito nel 2016, ha conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo, diventando rapidamente un classico della Disney. Con la sua combinazione di animazione straordinaria, musica coinvolgente e una trama ricca di avventure, il film ha incantato gli spettatori, riportando in auge l'amore per la cultura e le tradizioni dell'. L'interpretazione di brani indimenticabili, come "How Far I'll Go", ha resouna pietra miliare nel panorama cinematografico, guadagnando anche nomination agli Oscar e numerosi premi. Ora, a distanza di otto anni, i fan possono finalmente prepararsi per il ritorno dicon2, che uscirà nelle sale italiane il 27 novembre 2024. Ilfilm promette di offrire un’avventura ancora più emozionante, con la riunione dei personaggi amati in unverso i lontani mari dell'