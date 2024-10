Napoli, occhi su Angel Gomes: Manna monitora il centrocampista del Lille (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Napoli pronto a muoversi sul mercato: Angel Gomes nei radar di Manna Notizie calcio Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, continua a lavorare dietro le quinte, studiando attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la rosa di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, uno dei nomi che il Napoli sta seguendo è quello di Angel Gomes, centrocampista 24enne del Lille, che potrebbe rivelarsi un’opzione interessante per il mercato futuro. Gomes, attualmente impegnato nel rinnovo con il Lille, è un trequartista veloce e tecnico, in grado di creare occasioni da gol grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di dribbling. Nato a Londra nel 2000, da madre portoghese e padre angolano, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Manchester United prima di trasferirsi in Francia. Napolipiu.com - Napoli, occhi su Angel Gomes: Manna monitora il centrocampista del Lille Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilpronto a muoversi sul mercato:nei radar diNotizie calcio. Giovanni, direttore sportivo del, continua a lavorare dietro le quinte, studiando attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la rosa di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, uno dei nomi che ilsta seguendo è quello di24enne del, che potrebbe rivelarsi un’opzione interessante per il mercato futuro., attualmente impegnato nel rinnovo con il, è un trequartista veloce e tecnico, in grado di creare occasioni da gol grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di dribbling. Nato a Londra nel 2000, da madre portoghese e padre angolano, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Manchester United prima di trasferirsi in Francia.

