Montemarciano e Fc Osimo | le capoliste in casa

(Di sabato 12 ottobre 2024) Impegnilinghi per le nuovedel girone B di Prima Categoria. Fc, eliminate dalla Coppa Marche, ospiteranno rispettivamente Castelleonese e Staffolo per cercare di confermarsi in vetta. Dietro Real Cameranese e Borgo Minonna attese al riscatto. Nel girone C la Passatempese cercherà i tre punti e il sorpassso in classifica nei confronti di un San Claudio che la precede di una sola lunghezza. Argignano a Montecassiano per cogliere i primi punti. Il programma. Prima categoria, quarta giornata (ore 15:30). Girone B. Oggi: Pietralacroce-Castelbellino (ore 14:30), Borghetto-Real Cameranese, Castelfrettese-Filottranese, Fc-Castelleonese, Labor-Sampaolese,-Staffolo, Olimpia Marzocca-Borgo Minonna, Ostra-San Biagio.