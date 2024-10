Milano, centri sociali in corteo contro lo sgombero di Casa Loca (Di sabato 12 ottobre 2024) “Questa città di chi pensi che sia?”. Con questo slogan ha preso il via il corteo organizzato dai centri sociali milanesi contro lo sgombero dello spazio occupato Casa Loca in viale Sarca, al quale partecipano alcune centinaia di persone. Tra gli striscioni esposti dagli attivisti, anche: “Ddl 1660 stato di polizia sgomberi galera. Rigurgito antifascista e quello del Comitato insostenibili Olimpiadi. I manifestanti, diretti in zona Bicocca, sono partiti da piazza Belloveso poco dopo le 18, dietro a uno striscione che riprende lo slogan della protesta, con alcune bandiere palestinesi e accendendo dei fumogeni rossi. “Noi pensiamo che Milano sia la città di chi lavora e studia, degli immigrati, di chi ha stipendi da fame rispetto ad affitti abnormi”, hanno detto al megafono subito prima della partenza. Ilgiorno.it - Milano, centri sociali in corteo contro lo sgombero di Casa Loca Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Questa città di chi pensi che sia?”. Con questo slogan ha preso il via ilorganizzato daimilanesilodello spazio occupatoin viale Sarca, al quale partecipano alcune centinaia di persone. Tra gli striscioni esposti dagli attivisti, anche: “Ddl 1660 stato di polizia sgomberi galera. Rigurgito antifascista e quello del Comitato insostenibili Olimpiadi. I manifestanti, diretti in zona Bicocca, sono partiti da piazza Belloveso poco dopo le 18, dietro a uno striscione che riprende lo slogan della protesta, con alcune bandiere palestinesi e accendendo dei fumogeni rossi. “Noi pensiamo chesia la città di chi lavora e studia, degli immigrati, di chi ha stipendi da fame rispetto ad affitti abnormi”, hanno detto al megafono subito prima della partenza.

