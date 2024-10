Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile (Di sabato 12 ottobre 2024) Che tempo farà. Ecco le previsioni Meteo per domenica 13 e lunedì 14 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate a sabato 12 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in aumento, tempo stabile". Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Che. Ecco leper domenica 13 e lunedì 14 ottobre, pubblicate sul sitoRegione Umbria e aggiornate a sabato 12 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in aumento,stabile".

